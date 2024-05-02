Халяль-маркет, выставка недвижимости и турнир шеф-поваров: чем будет удивлять KazanForum

Федералы и личное участие Минниханова подняли KazanForum на новую высоту

Казань завершает приготовления к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который уже называют репетицией БРИКС. Надо отработать логистику и предпринять беспрецедентные меры безопасности. Предстоит разместить 11 тыс. гостей – столько участников уже зарегистрировалось, но их будет еще больше, уверены организаторы.

«Мы понимаем, что это количество — не предел. Регистрация продлится до 6 мая, поэтому еще ожидаем, что, как обычно, в последние дни будет увеличение количества участников. Представители уже 79 стран зарегистрировались и, я надеюсь, прибудут на этот форум», — сказала глава Агентства инвестразвития Татарстана Талия Минуллина.

Талия Минуллина: «Представители уже 79 стран зарегистрировались и, я надеюсь, прибудут на этот форум» Фото: prav.tatarstan.ru

Второй год подряд KazanForum носит федеральный статус с подачи Президента России Владимира Путина, поэтому вклад федералов в организацию сильно увеличился. Как рассказала глава АИР РТ, финансирование форума теперь не включает в себя бюджетные средства Татарстана, это исключительно спонсорские деньги и федеральные средства.

Минуллина отметила вклад в организацию события зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина (он второй год выступает координатором от Москвы), советника Президента РФ Антона Кобякова, МИД РФ. Многие приглашения ВИП-гостям отправлялись именно через МИД, посольства, официальные ноты.

Ранее эксперты «Татар-информа» делились, что KazanForum вряд ли привлечет большое число почетных гостей, поскольку одеяло на себя сильно перетягивает октябрьский саммит БРИКС. Но Минуллина озвучила порядочный список ВИПов, среди которых, например, председатель народного совета нацсобрания Туркменистана, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, зампредседателя кабмина, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, министры и заместители министров из Афганистана, Узбекистана, ОАЭ. В том, что эти люди приедут в Казань в мае, большая заслуга Раиса Татарстана Рустама Минниханова, отметила глава АИР РТ.

«Ключевая роль здесь нашего Раиса Рустама Минниханова. Вы посмотрите, сколько мы летаем с делегациями по всему исламскому миру. Сколько за последнее время было этих визитов! Мы же видим, что личный контакт наших руководителей — это дорогого стоит. Одно дело, когда письмо отправишь, другое — когда лично приглашаешь и приезжаешь. Естественно, уже даже и отказаться неудобно. Обязательно приедут», — отметила Минуллина.

Деловая программа – это ядро форума, но с упором на экономику, а не политику

KazanForum пройдет в 15-й раз, и, естественно, за это время мероприятие сильно выросло. Если первые форумы длились пару дней, то теперь программа растянулась буквально на неделю — с 14 по 19 мая. Охвачен событиями форума будет буквально весь город. Основной акцент традиционно будет сделан на деловую часть.

Среди основных событий, которые находятся на грани экономики и политики, — это заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» 16 мая, панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов» 15 мая и по традиции – пленарное заседание, оно пройдет 17 мая и будет транслироваться в прямом эфире.

Есть и события, которые будут проводиться впервые. Например, межправительственные комиссии и двусторонние конференции, съезды счетных палат стран ОИС и налоговых органов стран СНГ.

Еще планируется форум торгово-промышленных палат стран ОИС, который впервые соберет 14 стран-участников.

Ожидаются двухсторонние страновые сессии, например Россия — Малайзия, Россия — Катар, Россия — Иран и другие.

«Они все разные, но вот что их объединяет — они нацелены на обсуждение не политических, а экономических вопросов. Представители бизнесов будут рассказывать, как они выстраивают свое партнерство с предпринимателями РФ, а наши российские предприниматели будут рассказывать, как они работают в исламских странах», — объяснила Талия Минуллина.

Участникам форума проведут экскурсии по «Татнефти», КАМАЗу и «Казаньоргсинтезу»

Впервые для участников форума организуют программу промышленного туризма по семи направлениям: промышленность, образование, медицина, IT и интернет-торговля, строительство и общественные пространства, сельское хозяйство и пищевая промышленность, культура. Всего участвуют 30 предприятий в разных городах Татарстана. Участвуют Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск и Иннополис.

«В блоке "Промышленность" запланированы четыре разные экскурсии. Одна в Альметьевск, там будут посещать "Татнефть", АГНИ и "Таграс". В Челнах — КАМАЗ, "Ремдизель", Haier. В Казани — "Нэфис", "Химград" и "Казаньоргсинтез". В Зеленодольске — Судостроительный завод им. Горького, промпарк "Зеленодольск" и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр», — анонсировала Минуллина.

Кстати, о промышленности. Минпромторг Татарстана возьмет на себя проведение уличной экспозиции техники и оборудования на Russia Halal Expo. Общая площадь составит более 5 тыс. кв. м, анонсировал первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Родион Карпов.

Родион Карпов: «Планируется, что в выставке примут участие более 30 регионов России и стран СНГ» Фото: prav.tatarstan.ru

«Пассажирская, водная, грузовая техника, воздушная и сельскохозяйственная. Планируется, что в выставке примут участие более 30 регионов России и стран СНГ. Предварительно — Узбекистан, Республика Беларусь. Если говорим о наших республиканских предприятиях, то это КАМАЗ, "Соллерс", "Алабуга", "МТЗ-Татарстан" и многие другие», — рассказал Карпов.

Первые итоги эксперимента по исламским финансам озвучат на KazanForum

Исламские финансы — это традиционная тема, которую из года в год продвигают на площадке KazanForum. Вопрос актуализировался с тех пор, как Татарстан наряду с Чечней, Дагестаном и Башкирией вступил в двухлетний эксперимент по партнерским финансам. В реестр банков-участников с сентября 2023 года вошли 18 организаций, предоставляющих продукты и услуги по нормам шариата. Среди них — 14 финансовых организаций из Татарстана.

В блоке деловых событий по этой теме пройдет сессия Банка России «Партнерское финансирование в России: новый опыт, первые оценки». Как рассказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, там будут обсуждаться первые итоги эксперимента. Модератором выступит заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Планируется участие членов Совфеда, депутатов Госдумы, финансовых организаций.

«Мы бы хотели здесь видеть представителей четырех регионов, которые принимают участие в эксперименте по партнерским финансам. Предварительные итоги мы бы здесь и подвели», — сказала Талия Минуллина.

Еще одно ключевое событие — это заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию при Правительстве России, которое пройдет в закрытом режиме. В совет от Татарстана входят депутаты Госдумы Айрат Фаррахов и Максим Топилин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие.

«Должен сказать, что есть определенные результаты на сегодняшний день. По оценке наших участников рынка, показатели соответствующего периода текущего года превышают объемы, которые были до проведения эксперимента», — отметил Мидхат Шагиахметов.

Мидхат Шагиахметов: «По оценке наших участников рынка, показатели соответствующего периода текущего года превышают объемы, которые были до проведения эксперимента» Фото: prav.tatarstan.ru

Две новые онлайн-площадки по парнерскому финансированию презентуют на форуме

Тем не менее есть проблемы, о которых заявил министр экономики Татарстана. Во-первых, уровень информирования населения все еще оставляет желать лучшего. Люди не до конца понимают, что такое партнерские, они же исламские, финансы, кто может ими воспользоваться, в чем выгода. Проблему попытаются решить с помощью нового информационного портала.

«Мы представим исламский информационный портал, где содержатся информационно-обучающие материалы, финансовые предложения участников рынка с возможностью оставить заявку на оформление финансовых продуктов», — заявил глава Минэкономики РТ.

Еще будет презентована торговая электронная площадка для предпринимателей по нормам исламского финансирования, пройдут курс по исламским финансам и семинары Исламской палаты халяльных услуг.

Во-вторых, есть проблемы с тем, что в реестр участников эксперимента попасть все еще непросто. Так, например, Шагиахметов будет продвигать идею, что в список могут попасть банки, где руководитель занимает свою должность в течение минимум шести месяцев. Сейчас поставлена планка в 2 года, что тормозит процесс, считает министр.

Запланировано три выставки — Kazan Halal Market, Russia Halal Expo и первая международная выставка в сфере недвижимости International Property Market Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанцев и гостей города пригласили за халяльной продукцией в агропромпарк

Практически недельный KazanForum, разумеется, не ограничится только лишь деловыми событиями. Так, например, запланировано три выставки — Kazan Halal Market, Russia Halal Expo и первая международная выставка в сфере недвижимости International Property Market.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров пригласил татарстанцев на ярмарку Kazan Halal Market, которая пройдет в агропромышленном парке «Казань» с 14 по 19 мая.

В этом году, как и в предыдущем, площадка будет подготовлена по всем стандартам халяль, заверил Зяббаров, то есть харамная продукция будет исключена. Ожидаются 400 участников, которые представят 5 тыс. наименований продукции. Будут не только компании со всей России, но и из-за рубежа. Например, можно будет купить продукцию из Ирана, Турции, Афганистана, Казахстана, Малайзии, Индонезии и других стран.

Горожане и туристы смогут бесплатно попробовать кухни исламских стран мира

Еще одно событие, которое должно украсить форум, – Международный турнир молодых поваров в МВЦ «Казань Экспо». В нем будут соревноваться 35 профессионалов из 11 стран и двух регионов России.

«Чтобы у горожан и гостей столицы была возможность познакомиться с особенностями национальной кухни исламских стран мира, организаторами было принято решение о проведении на "Казань Экспо" Фестиваля исламской кухни. Там ведущие шеф-повара Казани, Москвы и международные участники продемонстрируют свои лучшие блюда», — рассказал Зяббаров.

Талия Минуллина отметила, что это будет Kazan Halal Market и турнир молодых поваров — это открытые мероприятия для жителей и гостей Татарстана.

«Фестиваль исламских кухонь мира будет работать в кластере с "Казань Экспо". 18 и 19 мая, то есть в субботу и до обеда в воскресенье, этот фестиваль будет доступен для нашего населения без регистрации форума. То есть все смогут на "Казань Экспо" попробовать кухню разных стран. Это бесплатно для населения в открытом формате», — анонсировала глава АИР Татарстана.

Театры, кино, выставки и объекты ЮНЕСКО – везде спецпрограмма к форуму

Чтобы у гостей была возможность не только прочувствовать деловую атмосферу форума, но и культурно отдохнуть, Минкульт Татарстана разработал специальную программу. Сходить на выставки, спектакли, спецпоказы в кинотеатрах в дни KazanForum смогут все желающие, а не только зарегистрированные участники.

«Хотим, чтобы у гостей форума была возможность познакомиться с многонациональной палитрой Республики Татарстан как одного из ведущих субъектов РФ в сфере культуры», — сообщил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Так, например, в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля покажут балет «Спящая красавица», «Золотая Орда» и «Корсар». В ТГАТ им. Г. Камала представят постановки «Ситса туй / Ситцевая свадьба», «Тормышмы бу?.. / И это жизнь?..» и др. В Качаловском театре будет две постановки – «Бег» и «Дядюшкин сон».

Дамир Натфуллин: «Хотим, чтобы у гостей форума была возможность познакомиться с многонациональной палитрой Республики Татарстан как одного из ведущих субъектов РФ в сфере культуры» Фото: prav.tatarstan.ru

Нацмузей Татарстана готовит совместный проект с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» «Живая традиция». Концепция художественной выставки объединяет два временных пласта исламской культуры — современное изобразительное и декоративно-прикладное искусство, а также древние артефакты.

Запланированы экскурсии на четырех объектах ЮНЕСКО — в Казанском Кремле, Великом Болгаре, острове-граде Свияжске и в Астрономической обсерватории Казанского университета. Кстати, завершится форум праздником «Изге Болгар жыены», который посвящен годовщине официального принятия ислама Волжской Булгарией.

«Я бы хотела подчеркнуть: все, что мы делаем, этот экономический форум и все мероприятия, — мы делаем их для населения Республики Татарстан. Мы делаем это, чтобы наша экономика укреплялась, чтобы мы могли наращивать объемы промышленного производства, чтоб экономика росла, чтобы в последующем мы имели возможность реализовывать больше социальных программ именно для граждан РТ», — сказала в завершение брифинга Талия Минуллина.