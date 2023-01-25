Украина в общей сложности получит около сотни современных западных танков

С учетом поставок Вашингтона и Берлина в общей сложности Украине передадут порядка сотни современных западных танков, передает ТАСС. Ранее решение выделить Киеву танки Leopard 2 подтвердили власти Германии, а Вашингтон объявил о поставках Abrams.

Сотня новых танков отправятся Киеву в дополнение к тем, которые он уже получил из-за рубежа – это порядка 350-400 боевых машин советского производства, преимущественно Т-72.

Помимо этого, в Германии заявили, что разрешат другим странам передавать Киеву танки немецкого производства. Позже о намерении передать танки Украине заявили Норвегия и Словакия. Правда, власти Словакии подчеркнули, что поставят танки Т-72 только при получении взамен западной техники.

Напомним, Президент США Джо Байден, объявивший сегодня о поставках «Абрамсов» Киеву, также заявил, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление.

О начале военной спецоперации Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Осудившие это решение западные страны стали активно поставлять Украине вооружение, в последнее время поставки наращиваются. Так, объем нового пакета военной помощи от США составляет $400 млн. Всего в американском оборонном бюджете на помощь Киеву в этом году предусмотрено $800 млн.