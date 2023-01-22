Конгресс США призвал передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Украине необходимо отправить оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол. Сделав этот шаг, по его мнению, американские власти помогут Киеву нанести удары по Крыму и победить Россию.

«[Украине] нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму. <…> Когда мы даем то, что им нужно: [переносные зенитные ракетные комплексы] Stinger, [противотанковые комплексы] Javelin, [реактивные системы залпового огня] HIMARS, а затем и артиллерийское вооружение дальнего радиуса – то они побеждают», – приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире местного телеканала.

Политик также напомнил, что украинцы давно говорят о необходимости ATACMS для атак по территории полуострова, отмечая при этом, что с Крыма их якобы атакуют беспилотниками.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что администрация американского Президента Джо Байдена готова помочь Киеву с оружием для удара по Крыму. В России на это ответили, что любое оружие, которое Америка и ее союзники поставят Украине, будет уничтожено российскими войсками, а удары по территории РФ без ответа не останутся.