Украина не будет даром делиться собственными ресурсами с Соединенными Штатами. Однако страна планирует развивать их освоение вместе с США, сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я также хотел бы обсудить это с президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал он.

Также, по словам Зеленского, Украина и США обсуждают использование украинских подземных газовых хранилищ, где планируется хранить американский СПГ. Он добавил, что готов к сделке со Штатами насчет поставок сжиженного природного газа в Украину. Однако ему нужны гарантии безопасности для страны от ее союзников в рамках любого урегулирования.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным при наличии гарантий безопасности от Трампа. В свою очередь, в Кремле заявили, что Зеленский не является легитимным главой Украины, но Россия готова к диалогу. Американский лидер тем временем считает, что Зеленский вообще не должен был допускать начала конфликта.