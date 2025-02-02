Зеленский не знает, куда делись 200 млрд долларов, выделенные США

Я не знаю, где все эти деньги. Именно так ответил Владимир Зеленский на заявление президента США Дональда Трампа о военной помощи Киеву.

Ранее Трамп заявил, что США потратили на оказание военной помощи Украине на 200 млрд больше, чем другие страны НАТО.

«Это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», - ответил Зеленский, чьи слова приводит ТАСС.

Причем, по данным Зеленского, в реальности Киеву дали меньше половины выделенной помощи, примерно чуть больше 76 млрд долларов. Он отметил, что 177 млрд долларов – это бюджет, одобренный Конгрессом, но в Киев эта помощь поступала «не деньгами, а оружием».