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Зеленский заявил, что готов «обменять Белгород на членство в НАТО»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Белгород в качестве территории для обмена на членство Киева в НАТО. Видео с отрывком с пресс-конференции в Дании появилось в его телеграм-канале.
«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — ответил он на вопрос одного из журналистов. Что он подразумевал под этим, украинский Президент не уточнил.
Ранее глава офиса НАТО предложил Киеву отказаться от спорных территорий в обмен на присоединение к альянсу. Однако позднее он назвал это заявлени ошибкой.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание, заметил, что тогда Украине придется отказаться и от Киева, который когда-то являлся столицей Древней Руси.
Напомним, что Белгородская область России, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Так, сегодня в небе над регионом было сбито сразу 12 целей.
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