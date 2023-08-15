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Руc Тат
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Политика 15 августа 2023 18:07

Офис НАТО: Украина может получить членство в альянсе, если уступит свои территории

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Украина может стать членом НАТО в случае, если пойдет на уступки территорий, которые отказывается признать за Россией, в пользу альянса. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и взамен получение членства в НАТО», — приводит норвежское издание VG.

По слвоам Йенссена, в рядах стран-членов НАТО наблюдается «значительное движение в вопросе о будущем членстве Украины» в альянсе.

При этом генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг продолжает подчеркивать, что киевские власти сами должны решить, на каких условиях будут продолжать переговоры.

Напомним, в июле Столтенберг заявлял, что рассчитывать на вступление в НАТО Украина может только в случае победы на поле боя, подчеркивая, что иной исход приведет к тому, что тема станет «неактуальной».

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