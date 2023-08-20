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Руc Тат
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Происшествия 20 августа 2023 16:16

Над Белгородом система ПВО сбила 12 воздушных целей

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Сегодня над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 12 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», – отметил он в сообщении.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях происшествия.

Ранее «Татар-информ» рассказал, как беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске. Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего возник пожар.

В результате происшествия пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

#Белгородская область
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