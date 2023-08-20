Над Белгородом система ПВО сбила 12 воздушных целей

Сегодня над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 12 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», – отметил он в сообщении.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях происшествия.

Ранее «Татар-информ» рассказал, как беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске. Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего возник пожар.

В результате происшествия пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.