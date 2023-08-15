Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев заявил, что все территории Украины спорные, даже Киев
Новая идея для вступления Украины в НАТО может оставить от нее только одно название. Все территории страны в высшей степени спорные, заметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории в высшей степени спорные», — написал он в своем телеграм-канале.
Медведев напомнил, что и Киев был когда-то столицей Древней Руси, а значит тоже подпадает в разряд спорных.
«Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом», — подытожил он.
Ранее зампред Совбеза РФ поделился анекдотом о вступлении Финляндии в НАТО.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»