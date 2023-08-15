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Политика 15 августа 2023 19:02

Медведев заявил, что все территории Украины спорные, даже Киев

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Медведев заявил, что все территории Украины спорные, даже Киев
Фото: © «Татар-информ»

Новая идея для вступления Украины в НАТО может оставить от нее только одно название. Все территории страны в высшей степени спорные, заметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории в высшей степени спорные», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что и Киев был когда-то столицей Древней Руси, а значит тоже подпадает в разряд спорных.

«Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом», — подытожил он.

Ранее зампред Совбеза РФ поделился анекдотом о вступлении Финляндии в НАТО.

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#Дмитрий Медведев #Украина #киев
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