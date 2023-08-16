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Представитель НАТО Йенссен назвал ошибкой свои слова об уступке Украиной территорий
Руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен счел ошибочным собственное заявление о том, что Украина могла бы стать членом альянса в обмен на уступку России части своих территорий. О корректировке своей позиции чиновник рассказал норвежской газете VG.
«Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка», — подчеркнул Йенссен.
Накануне глава офиса генсека НАТО допустил, что Украине придется отказаться от части территорий ради присоединения к военно-политическому блоку. В офисе украинского лидера Владимира Зеленского отвергли такой вариант. В НАТО позднее заверили, что поддерживают территориальную целостность Украины и не планируют предоставлять ей членство в обмен на уступку территорий.
В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что по этой логике Украине придется отказаться и от Киева, так как он когда-то был столицей Древней Руси.
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