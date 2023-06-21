Зеленский признал, что контрнаступление Украины идет «медленнее, чем хотелось бы»

Наступление ВСУ по всем направлениям продвигается медленнее, чем хотелось бы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Чего бы некоторые ни хотели, включая попытки оказать на нас давление, при всем уважении — мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», — подчеркнул украинский лидер.

При этом заверил, что на заморозку военного конфликта страна никогда не согласится, потому что для нее это бесперспективно.

По мнению Зеленского, некоторые наблюдают за происходящим, как за «голливудским фильмом», ожидая немедленных результатов. Недавно издание Politico написало, что Украина не хочет, чтобы ее подталкивали в ходе контрнаступления.

Ранее Президент РФ Владимир Путин счел потери украинской стороны очень большими по сравнению с российскими. Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о «бешеном» сопротивлении российских войск. В Пентагоне же потери Украины при контрнаступлении назвали ожидаемыми.