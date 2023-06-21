В США назвали ожидаемыми потери Украины при контрнаступлении

Соединенные Штаты понимали, что контрнаступление окажется тяжелым испытанием для Вооруженных сил Украины и что они будут нести потери. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх (ее выступление транслировал телеканал Sky News на видеохостинге YouTube).

«Наша оценка была предельно ясной. <…> Мы знали, что это станет тяжелым сражением. Мы знали, что это займет время. И мы уверены, что у Украины есть то, что нужно [для наступательных действий]», — пояснила Сингх.

По словам сотрудницы Пентагона, украинские силы обладают достаточной боевой мощью, чтобы добиваться успеха как в наступлении, так и в обороне. Она признала, что российские войска «адаптируются» к происходящему на поле боя. Однако, уверены в американском Минобороны, меняют тактику и ВСУ.

«Мы подсчитывали потери. Мы знаем, что будут потери на поле боя. К сожалению, это часть войны», — констатировала заместитель представителя Пентагона.

При этом Сингх уточнила, что стоимость военной помощи, переданной Штатами Украине в 2022 и 2023 финансовых годах, оказалась завышена на 6,2 млрд долларов (на 2,6 млрд в 2022-м и на 3,6 млрд в 2023-м).

Спикер сослалась на результаты аудита, согласно которым при поставках некоторых видов вооружений в финансовые отчеты вносилась не себестоимость техники, а цена с различными издержками. Теоретически США теперь могут предоставить Украине дополнительную помощь на указанную сумму до конца текущего финансового года.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заметил, что контрнаступление ВСУ представляет собой «очень тяжелую» и «очень жестокую» битву. Президент РФ Владимир Путин счел потери украинской стороны очень большими по сравнению с российскими. Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о «бешеном» сопротивлении российских войск.