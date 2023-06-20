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Минобороны Украины заявило о «бешеном» сопротивлении российских войск
Российские войска в ходе контрнаступления украинских сил не сдают занятые позиции «просто так», поэтому на фронте продолжаются ожесточенные бои и «очень мощное» противостояние. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
«Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через час двадцать уже завершение, и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет <…>. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением врага», — поделилась своей оценкой ситуации замглавы украинского военного ведомства.
При этом Маляр признала, что есть направления, где ВСУ не атакуют, а находятся в обороне («например, Купянское и Лиманское»).
Представитель Минобороны Украины также призвала не оценивать действия военных по километрам, на которые они продвинулись, пояснив, что «критериев оценки очень можно», но не конкретизировав их. Вместе с тем она заверила «в постепенном движении <…> по всем направлениям, где началось наступление».
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заметил, что контрнаступление ВСУ представляет собой «очень тяжелую» и «очень жестокую» битву. Позднее Президент РФ Владимир Путин счел потери украинской стороны очень большими по сравнению с российскими.
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