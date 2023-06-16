Путин сравнил потери российской и украинской армий за время контрнаступления

За время контрнаступления Киеву не удалось достичь поставленных целей ни на одном из участков. Об этом на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме заявил Президент России Владимир Путин.

«Действительно, потери у них очень большие. Примерно 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт», — заметил глава государства.

Ранее он заявил, что в скором времени у Украины не останется собственной военной техники.