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Путин сравнил потери российской и украинской армий за время контрнаступления
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За время контрнаступления Киеву не удалось достичь поставленных целей ни на одном из участков. Об этом на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме заявил Президент России Владимир Путин.
«Действительно, потери у них очень большие. Примерно 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт», — заметил глава государства.
Ранее он заявил, что в скором времени у Украины не останется собственной военной техники.
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