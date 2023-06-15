Politico: Украина не хочет, чтобы ее подталкивали в ходе контрнаступления

Украина не заинтересована в том, чтобы государства Запада подталкивали ее к поспешным шагам во время контрнаступления. Это навредит моральному духу украинских войск и может обернуться дорогостоящим провалом. Об этом заявил высокопоставленный источник из командования ВСУ, пишет издание Politico.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни [такого количества] людей, чтобы тратить их впустую, ни техники. Прогресс должен быть постепенным», — объяснил военный позицию украинского командования.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания Запада от контрнаступления завышены, ведь «все хотят еще одной победы», но это нормально.

Ранее, 9 июня, Politico опубликовало статью, в которой обозреватели издания отметили, что Соединенные Штаты могут прекратить поддерживать Украину, если та «не оправдает их ожиданий». Позднее газета The New York Times раскрыла критерии оценки действий Вооруженных сил Украины странами Запада.

По информации российской стороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. солдат и большое количество военной техники, включая часть танков Leopard 2, которые им передала Германия. Оценки потерь Украины странами Запада значительно более скромны, хотя и они отмечают поражение заметного числа украинских боевых машин.