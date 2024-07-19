Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть все территории силой

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Украина может не вернуть все утраченные территории военным путем, но остается еще путь переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

«Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании <...>. Это не значит, что все территории отвоевываются силой», — заметил украинский лидер.

Зеленский также высказал мнение, что если страны Запада «останутся сильными», горячая фаза вооруженного противостояния может закончиться уже к концу этого года.

При этом находящийся сейчас в Великобритании политик надеется получить от властей Соединенного Королевства разрешение на удары западным оружием по признанной Западом территории России без ограничений по дальности.

Украинский лидер также рассказал о планах в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа привлечь на сторону Киева его вице-президента Джей Ди Вэнса, который не раз критически высказывался о поддержке Украины.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России государствами Запада. Украинское руководство охарактеризовало эти требования как неприемлемые.