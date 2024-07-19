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Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть все территории силой
Украина может не вернуть все утраченные территории военным путем, но остается еще путь переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».
«Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании <...>. Это не значит, что все территории отвоевываются силой», — заметил украинский лидер.
Зеленский также высказал мнение, что если страны Запада «останутся сильными», горячая фаза вооруженного противостояния может закончиться уже к концу этого года.
При этом находящийся сейчас в Великобритании политик надеется получить от властей Соединенного Королевства разрешение на удары западным оружием по признанной Западом территории России без ограничений по дальности.
Украинский лидер также рассказал о планах в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа привлечь на сторону Киева его вице-президента Джей Ди Вэнса, который не раз критически высказывался о поддержке Украины.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России государствами Запада. Украинское руководство охарактеризовало эти требования как неприемлемые.
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