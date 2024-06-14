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В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по переговорам
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк не увидел в выдвинутых Президентом России Владимиром Путиным условиях для начала переговоров «никаких новых мирных предложений». Об этом он написал в социальной сети X (прежде Twitter).
По мнению Подоляка, реализация предложений российского лидера означала бы отказ Украины от суверенитета и субъектности, а внеблоковый статус сделал бы ее беззащитной. В то же время снятие санкций дало бы России больше ресурсов для воплощения в жизнь ее политики.
В целом советник офиса украинского лидера счел инициативу Президента РФ «в высшей степени оскорбительной для международного права» и «сплошным притворством».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной.
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