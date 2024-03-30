Зеленский допустил переговоры с Россией до возврата к границам 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Украина может начать переговоры с Россией до того момента, как ее войскам удастся выйти на границы 1991 года, но для этого всё равно потребуется выход к линии разграничения 2022 года. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News.

По мнению политика, если российские войска утратят контроль над территорией, занятой после начала широкомасштабных боевых действий, Президент РФ Владимир Путин «потеряет доверие даже тех стран, которые до сих пор сомневаются, поддерживать Украину или нет».

«Как только это произойдет, он (Путин — прим. Т-и) будет готов к диалогу», — уверен Зеленский. Вместе с тем, по его словам, остальные территории, которые Украина считает своими, могут быть в дальнейшем возвращены мирным путем.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что намерены вернуть все утраченные территории. В 2014 году частью России стал Крым, а осенью 2022-го к РФ после соответствующих плебисцитов присоединились Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области (эти четыре региона не полностью контролируются российскими войсками — прим. Т-и).

Осенью 2022 года Зеленский представил десять условий своей «формулы мира». План предусматривает освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию завершения конфликта.

В свою очередь Владимир Путин неоднократно декларировал готовность к переговорам (например, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону), но только с учетом интересов РФ.