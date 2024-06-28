Трамп назвал неприемлемыми предложения Путина по переговорам

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: микроблог Дональда Трампа

Предложения Президента России Владимира Путина по завершению противостояния на Украине являются неприемлемыми. Об этом заявил претендент от Республиканской партии Дональд Трамп на первых дебатах основных кандидатов в Президенты Соединенных Штатов, которые транслировал телеканал CNN.

«Нет, они (предложения Путина — прим. Т-и) неприемлемы. Но посмотрите, эта война никогда бы не началась, если бы у нас был лидер <...>», — заметил Трамп, обвинив в создании сложившейся ситуации действующего главу государства — представителя Демократической партии Джо Байдена.

По мнению кандидата от республиканцев, США выделили Украине 200 млрд «или больше» долларов помощи. Он назвал столь большие траты необоснованными, пообещал при победе на выборах завершить противостояние еще до инаугурации и предположил, что масштабный конфликт не начался бы вообще, если бы Россия уважала нынешнего Президента США.

«Он (Байден — прим. Т-и) ничего не сделал, чтобы остановить это. И на самом деле, я думаю, он поощрял Россию <...>. Я расскажу вам, что произошло. Он так плохо поступил с Афганистаном, это был такой ужасный, <...> позорный момент в истории страны <...>», — объяснил свою позицию Трамп.

В свою очередь Байден заявил, что гипотетическое взятие Киева российскими войсками приведет к началу третьей мировой войны, и обвинил соперника в потакании Путину.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России странами Запада. Украинское руководство охарактеризовало эти требования как неприемлемые.