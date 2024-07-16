Вэнс: Трамп в случае победы начнет переговоры о мире на Украине

В случае победы на предстоящих выборах бывший Президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп начнет переговоры с Россией и Украиной о завершении вооруженного противостояния. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил Джеймс Дэвид Вэнс, которого кандидат от республиканцев выбрал своим вице-президентом.

«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро решить эту проблему», — подчеркнул политик.

При этом, по словам Вэнса, Трамп хочет, чтобы США сосредоточились на «реальной проблеме, которой (на его взгляд — прим. Т-и) является Китай».

Ранее кандидат в Президенты США от республиканцев в ходе дебатов с нынешним главой государства Джо Байденом назвал неприемлемыми предложения российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта.

До этого Президент РФ перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России странами Запада.

Вместе с тем советники Трампа Кит Келлог и Фред Фляйц предложили подтолкнуть Украину к переговорам под угрозой прекращения американской помощи, чтобы установить режим прекращения огня по действующей линии фронта. Они признались, что Трамп положительно отнесся к их идее, но неизвестно, примет ли он ее полностью.