Зеленский анонсировал заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке

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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга безотлагательно созвать Совет Украина — НАТО, встреча состоится в ближайшее время. Об этом политик рассказал в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению стабильной работы зернового коридора. <...> Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать этот совет (Совет Украина — НАТО — прим. Т-и) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится», — заметил Зеленский.

При этом Президент Украины выразил уверенность, что кризис безопасности в Черном море удастся преодолеть. Он также сообщил, что обсудил со Столтенбергом и меры по интеграции Киева и военно-политического блока.

Продуктовая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна и снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Власти РФ настаивали на пакетном характере договоренностей.

О прекращении действия зерновой сделки в Кремле объявили 17 июля этого года, заверив, что это решение не связано с произошедшей перед этим диверсией на Крымском мосту. Позднее, 19 июля, Минобороны России заявило, что следующие в украинские порты суда будут считать перевозчиками военных грузов.