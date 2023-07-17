Кремль заявил о прекращении зерновой сделки

Все договоренности по зерновой сделке прекращены. Фактически на данный момент она остановлена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что это не связано с терактом на Крымском мосту.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, Россия намерена вернуться к сделке, когда будет выполнена ее часть договоренностей.

При этом Песков добавил, что прекращение сделки не связано с произошедшим сегодня ночью терактом на Крымском мосту. «Это несвязанные события. Еще до этой атаки позиция была заявлена Путиным. Как только будет выполнена касающаяся России часть договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации сделки», – сказал он журналистам в ходе пресс-колла.

Напомним, о планах России выйти из зерновой сделки заявлял Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что польза от «черноморской инициативы» оказалась небольшой, так как украинское зерно получили только 3% беднейших стран мира. Позднее в Кремле констатировали, что перспектив на продление договоренностей нет.