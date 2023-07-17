Киевский террор на Крымском мосту: чем ответит Россия и при чем тут зерновая сделка?

Крымский мост вновь стал жертвой террористической атаки

Фото: kremlin.ru

Ради «инфоповода» в Киеве готовы на любой террор

Российская армия перешла в наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях, что является очередным подтверждением неудач, и это еще мягко сказано, украинского «контраступа».

Киевский режим уже приучил к своей тактике перехватывать инициативу в инфополе, когда на фронте идут одно за другим поражения. Так уже было, когда беспилотник атаковал московский Кремль на фоне битвы за Артемовск и освобождения горстки «азовцев» в Турции.

Видео: Телеканал «Крым 24» crimea24tv.ru

Сегодня ранним утром глава Украины Владимир Зеленский и компания сделали себе новый «пиар». По предварительной информации, около трех утра по московскому времени в районе 145-й опоры Крымского моста был зафиксирован взрыв.

Что произошло

В результате ЧП, как поначалу инцидент назвали многие СМИ, семейная пара из Белгородской области получила смертельные раны, а их 14-летняя дочь с многочисленными травмами оказалась в реанимации. За ее жизнь сейчас бьются врачи. По последним данным, состояние девочки оценивается как средней тяжести. Ее готовят к перелету в Краснодарский край санитарной авиацией.

После происшествия власти Крыма остановили автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также паромы между Кубанью и полуостровом. Глава Крыма попросил жителей и туристов выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы «в целях безопасности».

Позже стало известно, что железнодорожные пути на Крымском мосту не пострадали, и поезд по маршруту Симферополь – Москва смог проехать.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценил украинскую атаку как новое преступление террористического режима Фото: crimea.gov.ru

Не ЧП, а теракт киевского режима: в Крыму сразу призвали к возмездию

Тем временем, украинские СМИ назвали атаку на Крымский мост спецоперацией СБУ и ВМС. Вскоре должна была последовать и реакция российских властей.

В Крыму практически сразу назвали вещи своими именами. Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценил украинскую атаку как новое преступление террористического режима и призвал к возмездию.

«В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар. По возмездию — будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений», – написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня последний день, когда действует зерновая сделка – договоренности по вывозу украинского зерна из черноморских портов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Приговор для зерновой сделки?

По словам Константинова, чтобы лишить Киев возможности атаковать Крым, российским войскам надо взять под контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу.

«И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут заниматься террористической деятельностью», – резюмировал он.

Между тем, сегодня последний день, когда действует зерновая сделка. Видимо, для киевских властей важнее нанести удар по Крымскому мосту, чем реализовать свое оставшееся зерно и получать хоть какую-либо прибыль.

Здесь надо понимать, что решение остановить зерновую сделку как раз может дать возможность морской блокады портов Украины, о чем и говорит глава крымского парламента.



МИД РФ: за атакой Украины на Крымский мост стоят США и Великобритания

Чуть позже ответственность за произошедшее возложили на Украину и в МИД РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», - написала она.

По ее словам, решения о подобных атаках принимают украинские официальные лица, а также военные при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. «США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», – считает она.

Как итог, после 10.00 ЧП официально стало террористическим актом. Именно по такой статье Следком России возбудил уголовное дело. Сейчас назначен ряд экспертиз и устанавливаются причастные к преступлению лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.

Это уже не первая атака на Крымский мост – 8 октября 2022 года на нем был взорван грузовик, начиненный взрывчаткой Фото: t.me/rk_gov

Как ответит Россия на украинский террор?

Как известно, это уже не первая атака режима Зеленского на Крымский мост. 8 октября 2022 года из-за теракта погибли четыре человека. Тогда был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой.

Осенью ФСБ России назвала Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова ответственными за преступление. Мост отремонтировали в полном объеме к февралю этого года.

На данный момент есть три важных вопроса. Каким будет ответ России на очередное преступление Украины? И остались ли хоть малейшие поводы для продления зерновой сделки, учитывая, что угроза Крымскому мосту и полуострову в целом исходит фактически с морских портов, которые и работают в рамках перевозки зерна? Ну и наконец, будет ли удар по «центрам принятий решений», который обещали в октябре 2022 года в случае рецидива.

Украина на фоне провалов в контрнаступлении повышает эскалацию, видимо, надеясь на включение в игру сил НАТО. Однако, саммит альянса в Вильнюсе наглядно показал, что желающих воевать за киевский режим нет.

Дмитрий Песков сообщил о завершении зерновой сделки Фото: kremlin.ru

В итоге к моменту выхода материала Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, сообщил о завершении зерновой сделки. Но подчеркнул, что решение было принято еще до инцидента на Крымском мосту.

«К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, Россия намерена вернуться к сделке, когда будет выполнена ее часть договоренностей.