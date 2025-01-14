Желающих помочь всё больше: сельчане Большого Кукмора поддерживают бойцов СВО

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Жители села Большой Кукмор плетут маскировочные сети для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Инициатива жителей Кукморского района Татарстана возникла в ответ на многочисленные просьбы от военнослужащих, которые нуждаются в таких средствах безопасности. Число участников команды регулярно растет.

«Наша односельчанка Рузиля Зарипова отправила в общую беседу объявление. Сказала, что сейчас важна любая помощь нашим бойцам. После этого мы все подключись к этому важному делу: кто-то вязал носки, варежки, плели маскировочные сети», — рассказала волонтер Зульфия Зайнутдинова.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Самира Гарифуллина — волонтер организации «Боевого братства» Кукмора, которая поддерживает связь с военнослужащими. По ее словам, каждый волонтер стремится внести свой вклад: кто-то предоставляет необходимые материалы, кто-то помогает с пошивом, а кто-то с организацией доставки готовых изделий.

«Нам приходит очень много заявок. Мы бы могли просто купить готовые маскировочные сети в магазинах, но, как говорят бойцы, они не помогают. Нужны именно сделанные вручную», — говорит Самира Гарифуллина.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Помимо сбора гуманитарной помощи, изготовления блиндажных свеч и маскировочных сетей, активная помощь оказывается и семьям бойцов.

«В канун Нового года трем семьям помогли с заготовкой дров. Волонтеры их кололи. В этом году также будем продолжать эту работу», — поделился глава Большекукморского сельского поселения Ришат Ханафиев.

В планах у волонтеров изготовить как минимум 20 маскировочных сетей. Все неравнодушные жители надеются, что их усилия помогут обеспечить безопасность и вернуть домой защитников.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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