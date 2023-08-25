ZDF: В расследовании диверсий на «Северных потоках» все следы ведут на Украину

В расследовании диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» все следы ведут в одном направлении — на Украину. Об этом утверждают авторы репортажа, размещенного на сайте канала ZDF.

Как говорится в материале, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами могут стоять преступники, связанные с Украиной. Прокуратура Германии официально все еще ведет расследование, но, по информации ZDF и Der Spiegel, следы, ведущие на Украину, «особенно убедительны», сообщает ТАСС.

В центре внимания следователей все еще остается яхта «Андромеда», которую якобы использовали для того, чтобы доставить взрывчатку к трубопроводам. Указывается, что «группа находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море».

Также отмечается, что очевидных доказательств о причастности к инциденту подозреваемых из России нет.

Утечки на двух российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи сделали вывод, что на трубопроводах были устроены взрывы. В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. При этом лауреат Пулитцеровской премии, публицист Сеймур Херш в начале февраля 2023 года опубликовал на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре российские трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.