«Рост пошел»: здравоохранение Татарстана готовится к всплеску заболеваемости Covid-19

В Татарстане ожидают новый подъем заболеваемости коронавирусом. По прогнозам, он случится вскоре после московского. Как подготовиться к сезону болезней, почему коллективный иммунитет в РТ критически низок и как определить, что ты болен коронавирусом, в прямом эфире рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Система здравоохранения уже начала готовиться к сезонному осеннему увеличению заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В трех неделях от Москвы

В Татарстане заболеваемость новой коронавирусной инфекцией неизбежно будет расти, вслед за столицей России.

«В Российской Федерации рост заболеваемости пошел. За два года мы увидели тенденцию: когда начинается увеличиваться заболеваемость в крупном мегаполисе, столице нашей родины – Москве, приблизительно через три недели начинает увеличиваться заболеваемость и у нас. Мы видим, насколько Москва сейчас растет, и видим некоторое увеличение обращаемости у нас», – рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Замминистра подчеркнул, что рост обращений пациентов сегодня не сравним с предыдущими подъемами заболеваемости, сейчас больных в разы меньше.

Между тем, по словам замминистра, система здравоохранения уже начала готовиться к сезонному осеннему увеличению заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом.

Владимир Жаворонков: «Вакцинация – единственный достоверный способ облегчить свое состояние в случае заболевания» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Covid-19 или от кондиционера надуло?

Первые симптомы новых штаммов коронавируса напоминают «кондиционерную болезнь», как будто человек пересидел под кондиционером и его продуло.

«С точки зрения клинической картины отличительными особенностями является, что заболевание начинается с фарингита, ларингита, то есть с воспаления гортани, глотки, гортаноглотки. Это чувство боли в горле, затруднение при глотании, часто используют термин "кондиционерная болезнь"», – отметил замминистра.

После этого несколько дней держится высокая температура 38-38,5 градуса. При грамотном лечении болезнь быстро проходит. Владимир Жаворонков отметил, что большинство переносят коронавирус в виде ОРВИ.

По словам заместителя министра здравоохранения РТ, чаще всего больные новыми штаммами лечатся дома, им не требуется госпитализация. В больницу пациента кладут, когда его состояние ухудшается.

Первые симптомы новых штаммов коронавируса напоминают «кондиционерную болезнь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коллективный иммунитет – 5%, может случиться вспышка болезни

В Татарстане коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции снизился еще на 1% и сейчас находится на уровне 5%, сообщил в прямом эфире начальник Управления здравоохранения Казани.

Коллективный иммунитет составляют жители республики, привитые менее полугода назад или переболевшие в течение последних шести месяцев.

Чем ниже коллективный иммунитет, тем выше вероятность большой вспышки заболевания, когда одномоментно в больницы обратятся множество людей.

«Населению очень важно проявить коллективную ответственность и вакцинироваться. Особенно это касается нашего старшего поколения – тех, у кого достаточное количество иных хронических заболеваний. Эта инфекционная нагрузка им явно здоровья не прибавит», – добавил Владимир Жаворонков.

Он обратился к татарстанцам с просьбой настоятельно рекомендовать своим мамам, папам, дедушкам и бабушкам пройти вакцинацию.

В Татарстане коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции находится на уровне 5% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему прививаться нужно каждые полгода?

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции необходимо проходить каждые шесть месяцев, чтобы поддерживать иммунитет.

«Через полгода после вакцинации, к сожалению, наш иммунитет снова восприимчив к инфекции», – отметил Владимир Жаворонков.

По словам замминистра, у невакцинированных и тех, кто пропустил прививку через шесть месяцев, заболевание протекает гораздо тяжелее.

Вскоре начнут прививать и от гриппа

Прививочную кампанию против гриппа в Татарстане планируют начать через три недели.

«Мы надеемся начать вакцинацию в сентябре, мы ожидаем сейчас поступление вакцины от гриппа», ­– отметил Владимир Владимирович.

Прививочную кампанию против гриппа в Татарстане планируют начать в сентябре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сразу после доставки доз в Татарстан Минздрав начнет прививать детей в школах, детских садах, а взрослых – на работе.

Жаворонков напомнил, что осложнения после гриппа довольно серьезные, именно поэтому стоит принять решение в пользу прививки.

Пациенты Covid-госпиталей жалеют, что не привились

Владимир Жаворонков рассказал, что во время обхода «красных зон», где проходят лечение самые тяжелые больные, задает им вопрос: «Зная, что вас ждет такая страшная болезнь, вы привились бы?» Почти все отвечают, что без раздумий пошли бы на вакцинацию.

«Вакцинация – единственный достоверный способ облегчить свое состояние в случае заболевания», – заключил он.

Жаворонков добавил, что коронавирус страшен не только течением самой болезни, но и последствиями. Причем чем тяжелее человек перенес Covid-19, тем сложнее постковид. По словам замминистра, люди жалуются на ухудшение памяти, непрекращающуюся одышку и многие другие проблемы с различными органами и системами.

Подытожив, врач призвал жителей, уже сейчас привиться от инфекционных заболеваний, чтобы не заболеть осенью. Пройти диспансеризацию, чтобы убедиться в своем здоровье. Высыпаться, принимать солнечные ванны и правильно питаться, тем самым укрепляя свой иммунитет.