Врач объяснил татарстанцам, какие симптомы у новых штаммов Covid-19

Первые симптомы новых штаммов коронавируса напоминают такое состояние, как будто человек пересидел под кондиционером и его продуло. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РТ рассказал заместитель министра здравоохранения – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«С точки зрения клинической картины, отличительными особенностями является, что заболевание начинается с фарингита, ларингита, то есть с воспаления гортани, глотки, гортаноглотки – это чувство боли в горле, затруднение при глотании, часто используют термин "кондиционерная болезнь", будто продуло», – отметил замминистра.

После этого несколько дней держится высокая температура 38 – 38,5 градусов. При грамотном лечении болезнь быстро проходит. Замминистра отметил, что большинство переносят коронавирус в виде ОРВИ.

Жаворонков добавил, что чаще всего больные новыми штаммами лечатся дома, им не требуется госпитализация. В больницу пациента кладут, когда его состояние ухудшается.