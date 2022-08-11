Жаворонков объяснил, почему важно прививаться каждые полгода

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции необходимо проходить каждые шесть месяцев, чтобы поддерживать иммунитет. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Через полгода после вакцинации, к сожалению, наш иммунитет снова восприимчив к инфекции», – отметил он.

По словам замминистра, у невакцинированных и тех, кто пропустил прививку через шесть месяцев, заболевание проходит гораздо тяжелее.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, какими симптомами сопровождается заболевание новыми штаммами коронавируса.