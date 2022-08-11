Коллективный иммунитет к Covid-19 в Татарстане снизился до 5%

В Татарстане коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции снизился еще на 1% и сейчас нахдится на уровне 5%, сообщил в прямом эфире Центра управления регионом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Врач объяснил, что коллективный иммунитет составляют жители, привитые менее полугода назад или переболевшие в течение последних шести месяцев.

Жаворонков пояснил, что чем ниже коллективный иммунитет, тем выше вероятность большой вспышки заболевания, когда одномоментно в больницы обратятся множество людей.

«Нам очень важно проявить населению коллективную ответственность и вакцинироваться. Особенно это касается нашего старшего поколения – люди, которые обладают достаточным количеством иных хронических заболеваний, а эта инфекционная нагрузка явно здоровья не прибавит», – добавил спикер и призвал жителей настоятельно рекомендовать своим мамам, папам, дедушкам и бабушкам пройти вакцинацию.