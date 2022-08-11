В Татарстане планируют начать прививать от гриппа в сентябре
Прививочную кампанию против гриппа в Татарстане планируют начать через три недели. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал заместитель министра здравоохранения республики – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
«Мы надеемся начать вакцинацию в сентябре, мы ожидаем сейчас поступление вакцины от гриппа», – отметил спикер.
Сразу после доставки доз в Татарстан, Минздрав начнет прививать детей в школах, детских садах, а взрослых – на работе.
Жаворонков напомнил, что осложнения после гриппа довольно серьезные, именно поэтому стоит принять решение в пользу прививки.