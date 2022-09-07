Захарова заявила, что миссия МАГАТЭ не желает видеть источник обстрелов Запорожской АЭС

В докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов Запорожской атомной электростанции, хотя всю необходимую информацию ей предоставили. Вероятно, этого просто не захотели увидеть, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как только начинается история про то, что „мы не знаем, кто это сделал“, автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать», — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что некоторые крупные события и факты, связанные с нападениями на станцию, очевидно, можно не заметить только «если не хотеть этого видеть».

Накануне миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам пребывания на Запорожской АЭС, в котором призвала немедленно прекратить обстрелы. Напомним, делегация прибыла на объект 1 сентября. Экспертам показали пострадавшие при обстрелах участки станции.