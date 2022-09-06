МАГАТЭ призвала срочно прекратить обстрелы ЗАЭС, грозящие радиологическими последствиями

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) опубликовало доклад по итогам посещения Запарожской АЭС. В нем члены миссии призвали немедленно прекратить обстрелы станции, подчеркнув, что в противном случае это грозит страшными последствиями.

«Для [прекращения обстрелов] необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС», – цитирует доклад РИА Новости. Авторы обратили внимание на то, что обстрелы пока не привели к возникновению чрезвычайной ситуации, но они все еще угрожают ядерной безопасности и могут привести к радиологическим последствиям.

МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Делегатам показали пострадавшие при обстрелах участки станции. Главная цель прибытия миссии – предотвратить техногенную катастрофу, грозящую из-за постоянных обстрелов станции, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Напомним, ЗАЭС сейчас находится под контролем российских сил.