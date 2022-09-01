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Политика
1 сентября 2022  21:32

Эксперты МАГАТЭ во главе с Гросси покинули занятую российской армией часть Запорожья

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси покинули занятую Вооруженными силами РФ часть Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси сегодня прибыла на Запорожскую АЭС. Участников делегации провели по территории станции и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах.

Позднее глава пророссийской администрации Энергодара, рядом с которым находится АЭС, Александр Волга рассказал, что 8–12 членов миссии остались на станции, а остальные специалисты во главе с Гросси должны покинуть город до 20 часов. 

По оценке гендиректора МАГАТЭ, делегация собрала много информации, а сам он увидел ключевые вещи, которые хотел увидеть. При этом оставшиеся члены миссии должны пробыть на станции до 3 сентября.

Ранее днем Министерство обороны РФ заявило, что российские военные уничтожили высадившийся у Запорожской АЭС десант ВСУ. В военном ведомстве обвинили украинскую сторону в попытке прикрыться визитом делегации МАГАТЭ.

#спецоперация на Украине #аэс
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