Ответственность за порождение киевского режима лежит на тех, кто должен был призывать его к ответу за преступления, но игнорировал их в течение долгих лет. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отсутствие надлежащей реакции профильных международных структур на преступления Киева и применяемую им тактику террора в отношении российских журналистов.

В пример она привела ситуацию в ЮНЕСКО, а именно заявление гендиректора организации Одри Азуле в отношении гибели российского военкора Ростислава Журавлёва и ранения его коллег из кассетного оружия, поставляемого Вашингтоном ВСУ.

«Не успела гендиректор организациии Одри Азуле выдавить из себя свой беззубый комментарий <...>, как украинская делегация тут же выступила в привычной для киевского режима экстремистской манере: распространила ноту от имени некоего „украинского медиасообщества“, в которой расправа над Ростиславом Журавлевым не просто оправдывается, в ней содержится новая порция неприкрытых угроз в адрес наших корреспондентов и СМИ», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что ответственность за появление бесноватого чудовища под названием «киевский режим» также лежит на тех, кто годами игнорировал его преступления, несмотря на прямую обязанность призывать за них к ответу.

«Вы в ответе за то, что породили террористического монстра, будь то действием или бездействием», — написала в своем телеграм-канале дипломат.

20 июля Белый дом заявил, что ВСУ уже неделю применяют кассетные боеприпасы. Как утверждала The Washington Post, Киев использует их для даров по российским укреплениям. 22 июля Минобороны России доложило, что в Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами различные ранения получили 4 представителя СМИ. От ранений скончался журналист Ростислав Журавлев.