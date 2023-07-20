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WP: ВСУ начали использовать кассетные боеприпасы США для разрушения укреплений
ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы для разрушения российских укреплений. Информацию со ссылкой на украинских чиновников публикует The Washington Post.
«Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы», — отмечается в сообщении.
Источники заявляют, что снаряды используются для уничтожения траншей, а также, как ожидается, будут применяться для продвижения ВСУ в районе Артемовска.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в случае использования Украиной кассетных боеприпасов Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ. Он напомнил, что РФ обладает большим арсеналом различных кассетных боеприпасов, однако не применяла их, зная, какие риски они несут.
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