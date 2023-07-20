Белый дом заявил, что ВСУ уже неделю применяют кассетные боеприпасы

Украинские военные уже неделю применяют американские кассетные боеприпасы. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я бы сказал, что это произошло около недели назад. Честно говоря, я не могу уточнить день», — цитирует его ТАСС.

Представитель Белого дома отметил, что по отзывам украинской стороны ВСУ «достаточно эффективно» применяют новое оружие.

«Мы действительно получили первоначальный отзыв от украинцев. И они применяют их [кассетные боеприпасы] достаточно эффективно. <...> Я бы сказал лишь, что они применяют их надлежащим образом», — заявил он.

Ранее The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников заявила, что ВСУ применяют кассетные снаряды для ударов по российским укреплениям. В дальнейшем их планируют использовать для продвижения на артемовском направлении.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в случае использования Украиной кассетных боеприпасов Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ. Он напомнил, что РФ обладает большим арсеналом таких снарядов, однако не применяла их, зная, какие риски это несет.