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При обстреле в зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО, сообщает агентство.
«Ростислав будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился», – указано в сообщении.
Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается вся возможная медицинская помощь.
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