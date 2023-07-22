При обстреле в зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО, сообщает агентство.

«Ростислав будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился», – указано в сообщении.

Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается вся возможная медицинская помощь.