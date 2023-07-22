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Минобороны РФ: в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами пострадали 4 журналиста
В Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами различные ранения получили четыре журналиста, сообщают в Минобороны РФ.
«22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре
журналиста», – указано в сообщении.
Отмечается, что журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
От ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался журналист Ростислав Журавлев. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, дополнили в Минобороны России.
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