Захарова заявила о ракетном ударе по катеру в порту Одессы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила нанесение удара ракетами «Калибр» по порту Одессы, но заявила, что его целью был военный катер.

«Ракеты „Калибр“ уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала Захарова в своем Telegram-канале, использовав аллюзию на известный мем, связанный с островом Змеиный и ракетным крейсером «Москва».

Таким образом представитель российского МИД отреагировала на высказывание Президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Вооруженные силы РФ в атаке на порт. Министерство обороны России официально пока не прокомментировало произошедшее.

Ракетный удар по порту Одессы был нанесен накануне, 23 июля. Российская сторона заявила представителям Турции, что не имеет отношения к случившемуся, рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар. Атаку осудил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

За день до этого, 22 июля, было подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из портов Черного моря, а также о доступе на мировые рынки российского продовольствия и удобрений.