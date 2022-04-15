СМИ: Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь

Экипаж погибшего российского ракетного крейсера «Москва» доставлен в Севастополь. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают агентства ТАСС и РИА Новости Крым.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота — прим. Т-и)», — заявил собеседник ТАСС.

Источник РИА Новости Крым уточнил, что экипаж «Москвы» был эвакуирован с тонущего корабля другими кораблями Черноморского флота.

В ночь на 14 апреля на борту ракетного крейсера «Москва» по неназванной пока причине начался пожар, после чего на нем сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, экипаж был полностью эвакуирован, о чем сообщал «Татар-информ».

Позднее в Минобороны заявили, что очаг возгорания на крейсере локализован и открытого горения нет. Затем в военном ведомстве уточнили, что корабль «сохраняет плавучесть» и специалисты работают над его буксировкой в порт. Однако впоследствии военные рассказали, что «Москва» затонула при буксировке во время шторма.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни Президент РФ Владимир Путин не планирует поездок в регионы. До этого журналист поинтересовался, не собирается ли глава государства посетить Севастополь из-за гибели крейсера.

«Москва» — головной корабль советского проекта многоцелевых ракетных крейсеров 1164 «Атлант». Строился с 1976 по 1982 год на Николаевском судостроительном заводе, получил имя «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» в 1996 году унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В состав российского Военно-морского флота входят еще два крейсера проекта 1164 — «Маршал Устинов» на Северном флоте и «Варяг» на Тихоокеанском (является его флагманом).