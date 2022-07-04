ВСУ установили украинский флаг на острове Змеиный после ухода российских военных

Украинские военные установили флаг своего государства на острове Змеиный в Черном море, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны республики Наталью Гуменюк.

«Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», – заявила Гуменюк на брифинге, не уточнив подробностей. В частности, неизвестно, разместила ли украинская сторона на Змеином какой-либо контингент.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Вооруженные силы РФ вывели находившийся на острове гарнизон. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил о «выполнении поставленных задач» и охарактеризовал это решение как «шаг доброй воли». После этого Генштаб ВСУ объявил о намерении установить контроль над островом, а в Госдуме РФ подчеркнули, что он находится под контролем РФ.