Глава Минобороны Турции заявил, что Россия не причастна к обстрелу Одессы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы и Москва заявила о непричастности к инциденту. ОБ этом сообщает РИА Новости.

«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», — рассказал глава турецкого ведомства.

Факт того, что удар по порту произошел сразу после заключения соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и содействии Москвы вывозу украинского зерна, вызывает у турецкой стороны беспокойство, сказал Акар. Он также добавил, что Турция продолжает выполнять свои обязательства в рамках достигнутой договоренности.

Напомним, накануне в Стамбуле было подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из портов Черного моря, а также о доступе на мировые рынки российского продовольствия и удобрений. Срок действия меморандума – 3 года.