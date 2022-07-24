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Ру Тат
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Политика
24 июля 2022  09:28

Блинкен обвинил Россию в ракетном ударе по порту Одессы

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Власти Соединенных Штатов осуждают ракетный удар по порту Одессы и возлагают ответственность за него на Россию. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter’е.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт», — написал дипломат. И добавил, что случившееся «подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной <…> сделке, разрешающей украинский экспорт».

Ракетный удар по порту Одессы был нанесен накануне, 23 июля. Российская сторона заявила представителям Турции, что не имеет отношения к произошедшему, рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар.

За день до этого, 22 июля, было подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из портов Черного моря, а также о доступе на мировые рынки российского продовольствия и удобрений. В качестве посредника должна выступать турецкая сторона. 

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне военную и гуманитарную помощь.

#спецоперация на Украине
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