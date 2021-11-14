Захарова ответила главе МИД Британии, обвинившей Россию в миграционном кризисе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД Великобритании Лиз Трасс в причастности России к кризису с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе.

Дипломат напомнила об участии британских войск в американском вторжении в Ирак в 2003 году. «Сорок пять тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра», — написала она в своем Telegram-канале.

«Британия несет четкую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе <…>. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — добавила при этом Захарова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за миграционный кризис. В связи с этим она призвала власти РФ оказать давление на руководство Беларуси, чтобы разрешить ситуацию.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. На помощь пограничникам переброшены 15 тыс. польских военных, а также военные из Литвы и Великобритании.

Страны Европейского Союза обвинили в миграционном кризисе, который начался еще летом, Президента Беларуси Александра Лукашенко. Президент РФ Владимир Путин заявил, что беженцы на границе Беларуси с Польшей не нарушают законов Евросоюза, а Россия не имеет отношения к развитию кризиса.