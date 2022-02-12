Захарова обвинила «англосаксов», что им нужна война на Украине «любой ценой»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила часть стран Запада, что им «любой ценой» необходима война на Украине.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война (под англосаксами, судя по всему, понимаются Соединенные Штаты и Великобритания — прим. Т-и). Любой ценой», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, «каток американской военно-политической машины» вновь готов давить жизни людей, а весь мир наблюдает, как «милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя».

Среди будто бы используемых странами Запада методов представитель МИД упомянула «провокацию, дезинформацию и угрозы». «А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg всё это обслуживает», — добавила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц назвало 15 февраля вероятной датой вторжения на Украину. В свою очередь немецкий журнал Der Spiegel, сославшись на осведомленных дипломатов и военных, написал о 16 февраля как о возможной дате начала военных действий.

До этого советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Сегодня, 12 февраля, должны состояться телефонные переговоры Президента РФ Владимира Путина с американским и французским лидерами — Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.