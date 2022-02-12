news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
12 февраля 2022  01:44

Агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой вторжения на Украину

news_top_970_100

Россия будто бы может начать вторжение на Украину уже во вторник, 15 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц.

По словам неназванных собеседников агентства, действия России могут включать провокацию на территории Донбасса или прямое «нападение на столицу страны Киев».

При этом агентство не стало раскрывать, на службе какой именно страны находятся их источники, а также характер их деятельности. Неделю назад оно ошибочно опубликовало заголовок о нападении РФ на Украину, а затем удалило его.

Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине.

Сегодня, 12 февраля, должны состояться телефонные переговоры Президента РФ Владимира Путина с американским и французским лидерами — Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.

#россия и украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное