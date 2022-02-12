Песков: Путин и Байден проведут телефонный разговор вечером 12 февраля

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден намерены в субботу, 12 февраля, вновь провести телефонные переговоры. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с Президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Песков также уточнил, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал новые телефонные переговоры лидеров России и Штатов. При этом он допустил, что РФ может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине.