Путин 12 февраля проведет телефонный разговор с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон планируют в субботу, 12 февраля, провести телефонные переговоры.

Сначала Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что разговор российского и французского лидеров может состояться в субботу. Предполагается, что беседа пройдет около полудня по парижскому времени (примерно в 14.00 по Москве).

В администрации Президента Франции заметили, что намерены способствовать урегулированию кризиса на востоке Украины с помощью «дипломатии, диалога и сдерживания».

Позднее наличие планов провести телефонный разговор двух лидеров подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Действительно, <…> запланирован разговор с Макроном», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, на субботу у Владимира Путина запланирована телефонная беседа с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Ранее, 7 февраля, в Москве состоялись переговоры Путина и Макрона, которые продлились более пяти часов. Во время встречи лидер Франции заявил, что диалог с РФ остается единственной возможностью добиться обеспечения безопасности и стабильности в Европе.