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Жаудат Ахметханов исполнит мечты трех детей из Рубежного в рамках «Елки желаний»
Руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он выбрал три желания от детей, которые проживают в городе Рубежное Луганской народной республики, сообщают пресс-служба ведомства.
Ахметханов отправил детям из подшефного РТ города долгожданные новогодние подарки: музыкальный робот, планшет и беспроводные наушники.
«Эта акция стала важным шагом к созданию праздничного настроения для детей и напомнила всем нам о важности добрых дел, особенно в преддверии Нового года», — заявили в ведомстве.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране. Ежегодно желания детей в возрасте от трех до 17 лет исполняют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. В этом году акция проходит с 15 ноября по 28 февраля.
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