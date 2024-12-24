Жаудат Ахметханов исполнит мечты трех детей из Рубежного в рамках «Елки желаний»

Фото: пресс-служба Госалкогольинспекции РТ

Руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он выбрал три желания от детей, которые проживают в городе Рубежное Луганской народной республики, сообщают пресс-служба ведомства.

Ахметханов отправил детям из подшефного РТ города долгожданные новогодние подарки: музыкальный робот, планшет и беспроводные наушники.

«Эта акция стала важным шагом к созданию праздничного настроения для детей и напомнила всем нам о важности добрых дел, особенно в преддверии Нового года», — заявили в ведомстве.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране. Ежегодно желания детей в возрасте от трех до 17 лет исполняют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. В этом году акция проходит с 15 ноября по 28 февраля.