Путин исполнил мечту 8-летнего челнинца — тот прокатился на настоящем танке

7-летний Владимир Акимов благодаря акции «Елка желаний» смог исполнить заветную мечту – прокатиться на настоящем танке. Исполнил его желание Президент России Владимир Путин, сообщают «Челнинские известия».

Первоклассник активно участвует в различных олимпиадах и городских мероприятиях. Он очень любознателен: умеет умножать, читает на скорость и знает, что означает «извлекать корень». «Вообще, у него удивительный математический склад ума», — поделилась мама мальчика Ксения Акимова.

В то же время юный талант остается ребенком и верит в чудеса и Деда Мороза.

Обратиться к Президенту сыну предложила мама. По ее словам, он уже несколько лет на каждый день рождения загадывает катание на танке, уже знает все модификации машин и их различные конструкции. «Но при всей любви к сыну мы были не в состоянии осуществить его мечту. И вот накануне очередного его дня рождения, 13 ноября, я вспомнила, как несколько лет назад одна мама попросила Владимира Владимировича Путина прокатить ее сына на танке. После обращения мальчика с родителями пригласили в Москву, ему сшили форму танкиста и прокатили на настоящем танке во время парада», — поделилась Ксения Акимова.

Через несколько дней после отправки электронного письма семье из Набережных Челнов поступил звонок из Екатеринбургского военного округа. Начальник военного округа предложил Акимовым съездить в Казань, а уже спустя пару дней они получили приглашение в танковое училище.

«Мы все бросили и поехали. Нас тепло встретили. Покатали ребенка на танке Т-80, потом мы поехали на стрельбище, сына посадили в БТР и даже позволили пострелять из малокалиберного и крупнокалиберного оружия», — вспомнила мама Владимира.

Сам ребенок, наконец исполнивший мечту, уже рассказал о своем приключении одноклассникам и показал фотографии из поездки.